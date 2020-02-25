Певица Лолита предложила подписчице ответить «за базар»
Певица Лолита Милявская остро отреагировала на критику в «Инстаграме». Её задел комментарий подписчицы к микро-отчёту о выступлении с концертами 22-23 февраля в Германии.
Пользователь под ником @nell_pr7319 упрекнула Лолиту в пении под фонограмму, заявив, что однажды услышала певицу вживую и решила, что у звезды эстрады «уже нет голоса, или была не в голосе», сообщает РИА Новости.
«За базар отвечаешь?» - ответила недовольной подписчице Лолита.
В ноябре 2019 года Лолита рассказала о разводе с супругом Дмитрием Ивановым из-за измен.
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