Певица Лолита предложила подписчице ответить «за базар»

Певица Лолита Милявская остро отреагировала на критику в «Инстаграме». Её задел комментарий подписчицы к микро-отчёту о выступлении с концертами 22-23 февраля в Германии.

Пользователь под ником @nell_pr7319 упрекнула Лолиту в пении под фонограмму, заявив, что однажды услышала певицу вживую и решила, что у звезды эстрады «уже нет голоса, или была не в голосе», сообщает РИА Новости.

«За базар отвечаешь?» - ответила недовольной подписчице Лолита.

В ноябре 2019 года Лолита рассказала о разводе с супругом Дмитрием Ивановым из-за измен.

