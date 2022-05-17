Глава Минкульта Румынии призвал реформировать «Евровидение»

Ежегодный песенный конкурс «Евровидение» необходимо реформировать, чтобы на его результаты влияли только зрительские голоса, так как члены жюри политизируют свои оценки. Об этом заявил министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану.

Он напомнил, что конкурс был создан для того, чтобы объединить все европейские страны, но сейчас политика, по его словам, оказывает на «Евровидение» все больше влияния.