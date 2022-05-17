Глава Минкульта Румынии призвал реформировать «Евровидение»

Ежегодный песенный конкурс «Евровидение» необходимо реформировать, чтобы на его результаты влияли только зрительские голоса, так как члены жюри политизируют свои оценки. Об этом заявил министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану.

Он напомнил, что конкурс был создан для того, чтобы объединить все европейские страны, но сейчас политика, по его словам, оказывает на «Евровидение» все больше влияния.

Румынская делегация: организаторы «Евровидения» заменили оценки

14 мая украинская группа Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения-2022», которое проходило в итальянском Турине, набрав суммарно 631 балл.

После окончания конкурса делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов мероприятия в подмене результатов голосования.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не смотрит «Евровидение», которое для него «перестало существовать».

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Фото: eurovision.tv
ТЕГИ:КультураРеформаЕвровидениеМинкультРумыния
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