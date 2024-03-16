Глава ФПБК Бородин: Орбакайте заработала 100 млн рублей на корпоративах в России

Певица Кристина Орбакайте заработала порядка 100 миллионов рублей на предновогодних корпоративах в России, рассказал NEWS.ru глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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По его словам, артистка заработала такую сумму перед Новым годом, когда разъезжала по России с концертами и выступала на корпоративах.

Бородин отметил, что певица Алла Пугачева за сутки получила 20 миллионов рублей, когда записывала песню в России.

Ранее стало известно, что после отмены выступления в Кремле Орбакайте даст концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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