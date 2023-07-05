Гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион за $1,25 млн

До этого гитара находилась у частного коллекционера. С этим инструментом Хендрикс начинал свою карьеру в составе коллектива Johnny Jones & The King Casuals.

Отмечается, что Хендрикс приобрел музыкальный инструмент после службы в армии. Гитара обошлась ему в $65.

В 2009 году журнал Time назвал Хендрикса величайшим гитаристов всех времен, отмечает «Радиоточка НСН».

