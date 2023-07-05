Гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион за $1,25 млн
5 июля 202321:33
Гитару Джими Хендрикса Epiphone Wilshire 1961 года выпуска выставили на аукцион за $1,25 миллиона. Об этом сообщает портал TMZ.
До этого гитара находилась у частного коллекционера. С этим инструментом Хендрикс начинал свою карьеру в составе коллектива Johnny Jones & The King Casuals.
Отмечается, что Хендрикс приобрел музыкальный инструмент после службы в армии. Гитара обошлась ему в $65.
В 2009 году журнал Time назвал Хендрикса величайшим гитаристов всех времен, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru