Гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион за $1,25 млн

Гитару Джими Хендрикса Epiphone Wilshire 1961 года выпуска выставили на аукцион за $1,25 миллиона. Об этом сообщает портал TMZ.

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До этого гитара находилась у частного коллекционера. С этим инструментом Хендрикс начинал свою карьеру в составе коллектива Johnny Jones & The King Casuals.

Отмечается, что Хендрикс приобрел музыкальный инструмент после службы в армии. Гитара обошлась ему в $65.

В 2009 году журнал Time назвал Хендрикса величайшим гитаристов всех времен, отмечает «Радиоточка НСН».

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