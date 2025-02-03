Гитарист Роман Мирошниченко стал лауреатом премии World Entertainment Awards
Российский гитарист-виртуоз стал лауреатом премии World Entertainment Awards (WEA) в категориях «Лучший инструментальный альбом» и «Лучшее джазовое сольное исполнение».
Музыкант получил награду за новый альбом Almanac и авторскую композицию Flying Dragon из этого релиза.
Ранее альбом музыканта уже становился лауреатом Global Music Awards в номинации Best World Music Album. Релиз Almanac Мирошниченко также вошел в лонг-лист премии «Грэмми».
Церемония вручения премии World Entertainment Awards (WEA) состоялась в Лос-Анджелесе 31 января, передает «Радиоточка НСН».
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