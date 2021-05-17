Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд вылечился от рака

Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд вылечился от мелкоклеточного рака легких. Это подтвердил новый тест. Вуду уже ставили диагноз рак в 2017 году, но нынешняя форма гораздо агрессивнее и протекает быстрее. Об этом сообщает радиостанция Rock FM.

Обнаружили онкологию случайно, когда музыкант пришел проверятся на коронавирус.

«Хорошо, что я бросил курить после прошлого раза, а не пью вообще лет десять. Иначе меня бы здесь уже не было», - сказал артист.

Сейчас гитарист Rolling Stones приходит в себя после очередного курса лечения от рака.



