Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд вылечился от рака

Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд вылечился от мелкоклеточного рака легких. Это подтвердил новый тест. Вуду уже ставили диагноз рак в 2017 году, но нынешняя форма гораздо агрессивнее и протекает быстрее. Об этом сообщает радиостанция Rock FM.

Обнаружили онкологию случайно, когда музыкант пришел проверятся на коронавирус.

«Хорошо, что я бросил курить после прошлого раза, а не пью вообще лет десять. Иначе меня бы здесь уже не было», - сказал артист.

Сейчас гитарист Rolling Stones приходит в себя после очередного курса лечения от рака.


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Фото: Instagram/ronniewood
ТЕГИ:The Rolling StonesМузыкаМузыкантыРок-музыка
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