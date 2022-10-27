Гитарист LASCALA рассказал, с чего начался латин-рок в группе

В первом альбоме группы LASCALA только одна песня соответствовала направлению латин-рок, заявил в пресс-центре НСН гитарист Петр Ездаков.

«Латин-рок нам начали приписывать сначала журналисты. В первом альбоме была только одна песня (соответствующая направлению, - прим. НСН) Muleta. Второй альбом «Мачете» мы делали с осознанием этого и было уже две песни», - сказал Ездаков.

Вокалистка группы Аня Грин сказала НСН, что латинский вектор появился в группе при подготовке альбома «Patagonia».

«Но это не та латина, что я кричу «arriva» в каждой песне, мы просто берем любимые элементы, к примеру, кастаньет, и вплетаем в песню», - отметила Грин.

Осенью на столичных площадках латин-рок группа LASCALA отпразднует свое 10-летие. Зрителей ждет особенная программа - «10 лет фиесты» - главные хиты, большие премьеры. В копилке команды пять студийных альбомов, признание в России и странах СНГ.



