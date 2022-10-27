Гитарист LASCALA рассказал, с чего начался латин-рок в группе
Латин-рок сначала начали приписывать журналисты, сказал НСН автор песен группы LASCALA Петр Ездаков.
В первом альбоме группы LASCALA только одна песня соответствовала направлению латин-рок, заявил в пресс-центре НСН гитарист Петр Ездаков.
«Латин-рок нам начали приписывать сначала журналисты. В первом альбоме была только одна песня (соответствующая направлению, - прим. НСН) Muleta. Второй альбом «Мачете» мы делали с осознанием этого и было уже две песни», - сказал Ездаков.
Вокалистка группы Аня Грин сказала НСН, что латинский вектор появился в группе при подготовке альбома «Patagonia».
«Но это не та латина, что я кричу «arriva» в каждой песне, мы просто берем любимые элементы, к примеру, кастаньет, и вплетаем в песню», - отметила Грин.
Осенью на столичных площадках латин-рок группа LASCALA отпразднует свое 10-летие. Зрителей ждет особенная программа - «10 лет фиесты» - главные хиты, большие премьеры. В копилке команды пять студийных альбомов, признание в России и странах СНГ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Собянин заявил, что ПИК могут отстранить от строительства в Москве
- Минбороны РФ заявило об уничтожении оборонного завода на Украине
- Сенатор приравнял покинувших Россию после начала СВО граждан к иноагентам
- Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
- Госдума приняла закон о добровольцах
- В Запорожье будут проверять телефоны на наличие подписок на проукраинские ресурсы
- СМИ: Запад определился с потолком цен на нефть из России
- Песков заявил, что Путин не передавал никакого послания Зеленскому
- Ректор Российского биотехнологического университета арестован в Москве
- Песков: Украина отказывается от переговоров с Россией по указке США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru