Гитарист «Кино» вернул должок группе Metallica

После нашумевшего исполнения в «Лужниках» песни «Группа крови» группой Metallica гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян прислал американцам своеобразный ответ.

23 июля он вместе с симфоническом оркестром исполнил в «Доме музыки» песню Metallica - Enter Sandman из их альбома 1991 года.

Примечательно, что ранее Каспарян назвал исполнение «Группы крови» американскими гитаристами «прикольным», но сыгранным «от балды».

Ранее в интервью НСН промоутер и организатор концерта Metallica в Москве Владимир Зубицкий рассказал, почему группа выбрала песню Цоя для выступления в России.

Видео: YouTube канал DamirGIGos

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ФОТО: www.flickr.com
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