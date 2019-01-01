Гитарист «Кино» вернул должок группе Metallica
После нашумевшего исполнения в «Лужниках» песни «Группа крови» группой Metallica гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян прислал американцам своеобразный ответ.
23 июля он вместе с симфоническом оркестром исполнил в «Доме музыки» песню Metallica - Enter Sandman из их альбома 1991 года.
Примечательно, что ранее Каспарян назвал исполнение «Группы крови» американскими гитаристами «прикольным», но сыгранным «от балды».
Ранее в интервью НСН промоутер и организатор концерта Metallica в Москве Владимир Зубицкий рассказал, почему группа выбрала песню Цоя для выступления в России.
Видео: YouTube канал DamirGIGos
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