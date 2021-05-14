«Гештальт из детства». Группа Wildeways о «Нашествии»

«Нашествие» в 2021 году возвращается после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. За свою историю «Главное приключение года» вырастило не только поклонников российской живой музыки, но и поколение рок-героев, которые стали примером для тех, кто сегодня пробует свои силы, покоряя музыкальный Олимп.

Лидер группы Wildeways Анатолий Борисов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о своем отношении к «Нашествию».

«”Нашествие” – самый легендарный российский рок-фестиваль. У него своя история, разные эпохи переживало «Нашествие» были и взлеты, и падения. Я узнал о фестивале в далеких 2000х, когда плотно интересовался группой «Король и Шут», и видел как она там «гремит»! И для меня выступление на «Нашествии» - это как гештальт, тянущийся из детства», - отметил музыкант.

В этом году «Нашествие» состоится в Серпухове с 30 июля по 1 августа. На сцену фестиваля выйдут Louna, «Сплин», «Машина времени», Lumen, «АлисА» и многие другие.

