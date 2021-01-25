Братская война. Ноэль Гэллахер работает над пластинкой Oasis без брата

Музыкант и сооснователь группы Oasis Ноэль Гэллахер планирует выпустить 14 песен группы, которые до этого момента не были представлены широкой публике.

Интересно, что своего брата и фронтмена Oasis Лиама он к работе не привлек. Об этом Ноэль Гэллахер рассказал в подкасте Мэтта Моргана.

Как признался в интервью Ноэль Гэллахер, он планирует найти абсолютно новый подход к каждой из 14 песен.

Также неизвестно, примут ли участи в записи альбома старые музыканты культовой группы.