Газманов назвал конкурс «Евровидение» антикультурным мероприятием

Песенный конкурс «Евровидение» в настоящее время является антикультурным мероприятием. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал народный артист РФ Олег Газманов.

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По его мнение, «Евровидение» себя «просто исчерпало».

«И очень вовремя наше правительство и все, кто хотел это сделать, возвращает наш конкурс «Интервидение», - заключил певец.

Ранее конкурсант из Австрии JJ одержал победу на 69-м песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в швейцарском Базеле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети Олега Газманова
ТЕГИ:КонкурсЕвровидениеНародный АртистПевец

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