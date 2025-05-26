Газманов назвал конкурс «Евровидение» антикультурным мероприятием
26 мая 202518:31
Песенный конкурс «Евровидение» в настоящее время является антикультурным мероприятием. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал народный артист РФ Олег Газманов.
По его мнение, «Евровидение» себя «просто исчерпало».
«И очень вовремя наше правительство и все, кто хотел это сделать, возвращает наш конкурс «Интервидение», - заключил певец.
Ранее конкурсант из Австрии JJ одержал победу на 69-м песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в швейцарском Базеле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru