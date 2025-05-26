Газманов назвал конкурс «Евровидение» антикультурным мероприятием

По его мнение, «Евровидение» себя «просто исчерпало».

«И очень вовремя наше правительство и все, кто хотел это сделать, возвращает наш конкурс «Интервидение», - заключил певец.

Ранее конкурсант из Австрии JJ одержал победу на 69-м песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в швейцарском Базеле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

