Гарри Поттер вдохновил российских рокеров

Песня Васильева вызвала огромный интерес у слушателей. Многие нашли в ней отражение современной российской реальности: «Включил песню, пойду в окно посмотрю, там клип к этой песне»; «Песня сильная, но отражает инфанльтильность общества - всех всё достало, все всё терпят, никто ничего не делает, все надеются на сказочного Гарри Поттера с волшебной палочкой. Пора взрослеть, ребята!» - делились своими впечатлениями слушатели в социальных сетях.

Однако песня лидера группы «СПЛИН» вызвала оживленную реакцию не только фанатов, но и коллег музыканта. Так известная поэтесса Маргарита Пушкина, пишущая собственные рок-сказки от имени «Маргенты», назвала песню Васильева «очень скучной», а вот лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич наоборот вдохновился песней Васильева и даже сделал свой песенный «Ответ Гарри Поттера Саше Васильеву».

Ранее, в эфире НСН Андрей Макаревич признался, что просто не мог пройти мимо нового сочинения коллеги.

«Послушал песню группы "Сплин", она клёвая, меня зацепило, решил написать продолжение. Даже без самоизоляции композиция меня зацепила бы, однако, не знаю, нашлось бы время написать продолжение в обычных условиях», - рассказал музыкант.