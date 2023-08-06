Гарика Сукачева выписали из больницы

Рок-музыканта Гарика Сукачева выписали из больницы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на друга исполнителя Василия Мищенко.

Гарик Сукачев объявил об отмене концертов в Самаре и Оренбурге

Состояние Сукачева улучшилось. Музыкант уже приступил к работе, рассказал Мищенко.

Исполнителя госпитализировали в конце июля. Запланированное на 29 июля выступление в Карелии отменили из-за состояния здоровья артиста.

Раскрывать причину своего недомогания музыкант не стал. Он опроверг слухи о том, что был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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