Гарика Сукачева выписали из больницы
6 августа 202316:51
Рок-музыканта Гарика Сукачева выписали из больницы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на друга исполнителя Василия Мищенко.
Состояние Сукачева улучшилось. Музыкант уже приступил к работе, рассказал Мищенко.
Исполнителя госпитализировали в конце июля. Запланированное на 29 июля выступление в Карелии отменили из-за состояния здоровья артиста.
Раскрывать причину своего недомогания музыкант не стал. Он опроверг слухи о том, что был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru