Галанин об отмене «Вудстока»: Так легли звезды
Лидер группы «СeрьГa» Сергей Галанин прокомментировал НСН неожиданную отмену музыкального фестиваля.
Пятидесятый по счету музыкальный фестиваль «Вудсток», который должен был состояться с 16 по 18 августа, отменен. Организаторы фестиваля не смогли согласовать место проведения – сначала мероприятие хотели провести на автодроме Уоткинс-Глен в 185 километрах от Нью-Йорка, затем – на концертной площадке Merriweather Post Pavilion в Мэриленде. Однако договориться с властями не удалось, в том числе из-за нехватки финансирования.
Лидер группы «СeрьГa» Сергей Галанин предположил, что отмена фестиваля, возможно, стала промашкой организаторов.
«То, что отменяют и что-то не получается у организаторов – это, может быть, промашка самих организаторов. Так уж звезды легли, кто его знает. Я бы поехал (на фестиваль), была бы компания – почему нет. Такие фестивали, как правило, собирают, каких-то современных звезд, но в то же время можно увидеть и старые, живые легенды. Они какой-то энергетической актуальности не потеряли, там выступали люди, которые были очень сильно заряжены, неважно в каком жанре это происходило: кто-то играл чистый рок-н-рол, кто-то потяжелее. Самое главное это люди, качество исполнителей. Тысячи лет проходят, а душа человека не меняется. Это примерно о том же», - заявил он.
Первый «Вудсток» состоялся в 1969 году, тогда его посетили полмиллиона человек. Фестиваль ознаменовал собой окончание эры хиппи в США.
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