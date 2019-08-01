Галанин об отмене «Вудстока»: Так легли звезды

Лидер группы «СeрьГa» Сергей Галанин предположил, что отмена фестиваля, возможно, стала промашкой организаторов.

«То, что отменяют и что-то не получается у организаторов – это, может быть, промашка самих организаторов. Так уж звезды легли, кто его знает. Я бы поехал (на фестиваль), была бы компания – почему нет. Такие фестивали, как правило, собирают, каких-то современных звезд, но в то же время можно увидеть и старые, живые легенды. Они какой-то энергетической актуальности не потеряли, там выступали люди, которые были очень сильно заряжены, неважно в каком жанре это происходило: кто-то играл чистый рок-н-рол, кто-то потяжелее. Самое главное это люди, качество исполнителей. Тысячи лет проходят, а душа человека не меняется. Это примерно о том же», - заявил он.

Первый «Вудсток» состоялся в 1969 году, тогда его посетили полмиллиона человек. Фестиваль ознаменовал собой окончание эры хиппи в США.

