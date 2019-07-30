Галанин готовит новый альбом. И не один

У группы «СерьГа» намечается двойной релиз. Начать надо с того, что Сергей Галанин уже давно обещает показать новые песни – некоторые из них коллектив уже активно играет на концертах. «Сергей Юрьевич, почему так долго тянете с альбомом?» – спросили у музыканта ведущие программы «За сценой» на «НАШЕМ радио», когда артист заглянул к ним в гости. Ответ – только на НСН.

«Честно говоря, очень жду момента, когда найдется время, чтобы нам сесть в студию. Готовых песен уже хватает на две пластинки. Если, дай бог, все срастется, то, может быть, получится сделать также, как мы сделали 9 лет назад, когда мы выпустили сразу две пластинки. Тогда мы выпустили «Детские сердце» и «Природу, свободу и любовь». Но сейчас у Гарика Сукачева стартовал юбилейный тур, в котором я помогаю своему брату, да еще и «СерьГа» ездит по гастролям., Поэтому времени просто не остается. Вот только из-за этого мы никак не сядем в студию. А я очень хочу этого и жду это время», - признался артист.

Поверим на слово и будем ждать сразу два альбома от группы «СерьГа». По словам Сергея Галанина, релиз будет выпущен и на виниле.

