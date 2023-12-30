Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
Актриса Эмилия Кларк и ее мать Дженнифер стали кавалерами ордена Британской империи. Список лауреатов госнаград опубликован на сайте правительства Великобритании.
Рыцарские титулы получили свыше 1,2 тысячи человек, в этот список вошли как знаменитости, так и простые граждане. Мать и дочь Кларк получили награду за создание благотворительной организации SameYou, которая помогает восстанавливающимся после повреждения головного мозга людям. Эмилия Кларк известна благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов».
Кавалерами ордена Британской империи стали в том числе основатель музыкального фестиваля Гластонбери Майкл Эвис, вдова писателя Роальда Даля, учредитель детской благотворительной организации Фелисити Даль, вратарь английской женской сборной по футболу Мэри Эрпс, экс-министр финансов Британии Саджид Джавид и бывший министр обороны Лиам Фокс.
Кроме того, режиссер Ридли Скотт получил высшую степень ордена Британской империи — титул рыцаря Большого креста.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
- Врачам группировки войск «Запад» вручили государственные награды в зоне СВО
- Полет первого турецкого космонавта перенесен на 17 января
- Юрист Денисов предупредил о штрафах за запуск петард в ряде регионов
- Небензя: Украина стала ЧВК в руках Запада
- Минобороны: ПВО сбила 13 реактивных снарядов над Белгородской областью
- Над Брянском уничтожили еще один украинский беспилотник
- Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине
- Гладков: на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
- СМИ: организаторы «Зимнего SHOW» отменили выступление Киркорова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru