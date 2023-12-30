Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Рыцарские титулы получили свыше 1,2 тысячи человек, в этот список вошли как знаменитости, так и простые граждане. Мать и дочь Кларк получили награду за создание благотворительной организации SameYou, которая помогает восстанавливающимся после повреждения головного мозга людям. Эмилия Кларк известна благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов».

Кавалерами ордена Британской империи стали в том числе основатель музыкального фестиваля Гластонбери Майкл Эвис, вдова писателя Роальда Даля, учредитель детской благотворительной организации Фелисити Даль, вратарь английской женской сборной по футболу Мэри Эрпс, экс-министр финансов Британии Саджид Джавид и бывший министр обороны Лиам Фокс.

Кроме того, режиссер Ридли Скотт получил высшую степень ордена Британской империи — титул рыцаря Большого креста.

