Фронтмен Depeche Mode заявил об отсутствии планов выпускать новую музыку

По его словам, недавно он и главный сонграйтер группы Мартин Гор встретились в Италии и «прекрасно провели время без какой-либо работы».

«Я спросил Мартина, писал ли он что-либо новое, и он сказал: «Нет!» Это нормально, особенно когда вы упорно работали в течение нескольких лет», - сказал Гаан.

Он также не исключил, что у Depeche Mode ещё будут новые песни, однако «на данный момент этого в планах нет».

Ранее в Голливуде объяввили, что в 2025 году на знаменитой «Аллее славы» в категории «Звукозапись» появятся звёзды Depeche Mode, Green Day, Басты Раймса, Кита Урбана и Принса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

