Фронтмен Depeche Mode заявил об отсутствии планов выпускать новую музыку
Британская группа Depeche Mode пока не планирует работать в студии и выпускать новые песни. Об этом в интервью New Musical Express (NME) заявил фронтмен коллектива Дэйв Гаан.
По его словам, недавно он и главный сонграйтер группы Мартин Гор встретились в Италии и «прекрасно провели время без какой-либо работы».
«Я спросил Мартина, писал ли он что-либо новое, и он сказал: «Нет!» Это нормально, особенно когда вы упорно работали в течение нескольких лет», - сказал Гаан.
Он также не исключил, что у Depeche Mode ещё будут новые песни, однако «на данный момент этого в планах нет».
Ранее в Голливуде объяввили, что в 2025 году на знаменитой «Аллее славы» в категории «Звукозапись» появятся звёзды Depeche Mode, Green Day, Басты Раймса, Кита Урбана и Принса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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