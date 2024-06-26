«Гениальнее ничего нет!»: Актер Бурунов назвал Prodigy любимой группой

«Для меня музыка - отдельная история моей жизни. Я её как-то чувствовал с детства. Мне всегда было интересно, как из семи нот это создается, как это делается, по каким законам. Это космос, самый точный вид искусства, через который вселенная с нами разговаривает. Музыка - это наши чувства в звуке. Первое, что в юности меня разорвало в клочья - на школьной дискотеке я услышал Depeche Mode, композицию World in my eyes. Я не мог прийти в себя от того, что такое возможно! До этого было «Кино», Виктор Цой. К классике я пришел с возрастом. Естественно, Prodigy. Для меня лично нет ничего гениальнее, чем Smack my bitch up и Voodoo People», - сказал артист на You-Tube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

Также актер рассказал о съемках в сериале «Слово пацана» и дал совет Утяшевой, как ей стать актрисой.

Ранее Бурунов восхитился сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором сыграл роль отца одного из персонажей, отмечает RT.

