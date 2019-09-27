F.P.G. готовит концерт по заявкам

Группа F.P.G. сыграет в Москве концерт, программу которого составили слушатели. Такой шанс поклонникам выпадает редко. В чем уникальность идеи рассказал Антон Пух Павлов, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности – только на НСН.

«Обычно мы придерживаемся составленного нами трек-листа и выкрики из зала никак не влияют на ход событий. Но этот концерт будет исключением. Это - подарок для вас, дорогие наши слушатели. Вы сами сможете составить трек-лист, проголосовав на нашем официальном сайте и в сообществе в соцсети «ВКонтакте». 30 песен, набравших больше всего голосов, и станут трек-листом этого концерта», - рассказал артист.

На сайте команды уже открыто голосование за любимые треки. Выбирайте песни, которые вы хотите услышать на большом сольном концерте F.P.G., и приходите 4 октября в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.



