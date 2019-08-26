Forbes назвал Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой певицей

Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. Как отмечает издание, за последний год американская исполнительница заработала 185 миллионов долларов. На второй строчке расположилась Бейонсе с 81 миллионом долларов. Замыкает тройку лидеров Рианна, годовой доход которой составил 62 миллиона. Также в топ-10, среди прочих, попали Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес и Леди Гага.

Forbes отмечает, что в общей сложности десятка самых высокооплачиваемых певиц мира заработала 645 с половиной миллионов долларов, что 28,5% больше, чем за прошлый год.

Ранее стало известно, что голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes. Журнал оценил заработок звезды в $89,4 млн. Второе место занял австралийский актер Крис Хемсворт. На третьей строчке оказался Роберт Дауни-младший.

