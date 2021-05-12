FOO FIGHTERS выступили с Брайном Джонсоном из AC/DC
Дэйв Грол и Foo Fighters стали хэдлайнерами благотворительного концерта «Vax Live: The Concert To Reunite The World» в Калифорнии. На одну из песен Грол после короткой приветственной речи пригласил на сцену Брайна Джонсона вокалиста AC/DC. Вместе артисты сыграли песню «Back in Black».
Для поклонников AC/DC это стало настоящим подарком, поскольку AC/DC, несмотря на выход в прошлом году долгожданного нового альбома «Power Up», представить песни с пластинки вживую пока так и не смогли.
Для самого Джонсона появление на сцене стало первым после воссоединения с AC/DC. В 2016 году он покидал коллектив из-за проблем со слухом.
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