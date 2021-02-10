Foo Fighters и Iron Maiden поборются за место в Зале славы рок-н-ролла

Стали известны претенденты на место в Зале славы рок-н-ролла 2021 года. На этот раз в список вошли Тина Тёрнер, Джей Зи, Foo Fighters, Rage Against the Machine, Мэри Джей Блайдж, Iron Maiden и другие.

Международное жюри, в которое входит более тысячи музыкантов, историков музыки, представителей музыкальной индустрии, определит финалистов на сайте Зала славы рок-н-роллла.

Их имена объявят в мае, а сама церемония и гала-концерт должны состояться в Кливленде в октябре.

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