Фонд культурных инициатив: С 2022 года запустили 750 музыкальных проектов
Роман Карманов в пресс-центре НСН рассказал об успехах работы с «Академией современной музыки А. Белова и О. Кормухиной».
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в пресс-центре НСН заявил, что почти за два года работы с «Академией современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» было профинансировано 750 музыкальных проектов.
«Мы уже почти два года работаем вместе. Почти за два года мы профинансировали 750 музыкальных проектов. Мы вместе с вами даем возможностью огромному количеству различных артистов выйти на сцену. В конечном итоге количество приведет к качеству. Мы уже видим, что за это время появилось много новых имен в разных жанрах», - отметил Карманов.
«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе, передает «Радиоточка НСН».
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