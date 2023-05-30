Фонд культурных инициатив: С 2022 года запустили 750 музыкальных проектов

«Мы уже почти два года работаем вместе. Почти за два года мы профинансировали 750 музыкальных проектов. Мы вместе с вами даем возможностью огромному количеству различных артистов выйти на сцену. В конечном итоге количество приведет к качеству. Мы уже видим, что за это время появилось много новых имен в разных жанрах», - отметил Карманов.

«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе, передает «Радиоточка НСН».

