Oasis и Фила Коллинза включили в Зал славы рок-н-ролла

Также лауреатами в этом году стали Билли Айдол и Фил Коллинз, причём последний - во второй раз. Ранее его ввели в Зал славы рок-н-ролла в 2010 году в качестве участника коллектива Genesis.

Кроме того, членами Зала славы рок-н-ролла стали легендарный продюсер Рик Рубин, соул-певец Лютер Вандросс, рэперши Куин Латифа и MC Lyte, певица Селия Крус и основатель афробита Фела Кути.

Ранее новыми членами Зала славы рок-н-ролла посмертно стали Джо Кокер и Крис Корнелл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

