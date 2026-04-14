Oasis и Фила Коллинза включили в Зал славы рок-н-ролла
Группы Oasis, Joy Division (вместе с New Order), Iron Maiden, Sade и Wu-Tang Clan войдут в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году. Об этом сообщает New Musical Express (NME).
Также лауреатами в этом году стали Билли Айдол и Фил Коллинз, причём последний - во второй раз. Ранее его ввели в Зал славы рок-н-ролла в 2010 году в качестве участника коллектива Genesis.
Кроме того, членами Зала славы рок-н-ролла стали легендарный продюсер Рик Рубин, соул-певец Лютер Вандросс, рэперши Куин Латифа и MC Lyte, певица Селия Крус и основатель афробита Фела Кути.
Ранее новыми членами Зала славы рок-н-ролла посмертно стали Джо Кокер и Крис Корнелл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Вирусолог одобрил создание реестра антипрививочников
- Госдума одобрила законопроект о применении армии для защиты россиян за рубежом
- Мелони призвала Евросоюз не снимать санкции с российского газа
- Почти 39 тысяч кроссоверов Geely Atlas отозвали в РФ
- Россиянам рассказали о правилах сжигания мусора на даче
- Дом не для всех: В России покажут самый нашумевший триллер Ларса фон Триера
- Памфилова рассказала, когда выйдет указ о назначении выборов в Госдуму
- Песков: РФ предлагает США развивать сотрудничество до урегулирования на Украине
- Россиянам рассказали о повышенных пенсиях в мае