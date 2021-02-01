Фильм о Билли Айлиш выходит в российский прокат
1 февраля 202114:16
Документальный фильм «Билли Айлиш: слегка размытый мир» в феврале стартует в российском прокате.
Картина выйдет в кинотеатрах 25 февраля - за день до официальной премьеры на Apple TV+. В России фильм будет показан без перевода, на английском языке с субтитрами.
Картина расскажет о жизни артистки дома и на гастролях, а также о том, как создавался ее дебютный альбом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru