Филипп Киркоров на год отказался от концертов
24 февраля 202117:40
Певец Филипп Киркоров перенес свои концерты на год.
Выступления артиста должны были состояться в Государственном Кремлевском дворце еще в апреле 2020 года, но из-за пандемии певец перенес их на март 2021 года.
Но поскольку ограничительные меры еще не сняты, музыкант решил провести их 28, 29 и 30 апреля 2022 года.
На этих концертах Киркоров собирается представить программу «Я+R #Цвет настроения».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Меркель выступила против привилегий для привившихся от COVID-19
- Филипп Киркоров на год отказался от концертов
- Шесть трещин может быть в корпусе модуля «Звезда» на МКС
- Президент Киргизии: в стране намерены в ближайшее время начать вакцинацию от COVID
- В Госдуме пообещали не преследовать представителей ЛГБТ
24 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru