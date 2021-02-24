Филипп Киркоров на год отказался от концертов

Певец Филипп Киркоров перенес свои концерты на год.

Выступления артиста должны были состояться в Государственном Кремлевском дворце еще в апреле 2020 года, но из-за пандемии певец перенес их на март 2021 года.

Но поскольку ограничительные меры еще не сняты, музыкант решил провести их 28, 29 и 30 апреля 2022 года.

На этих концертах Киркоров собирается представить программу «Я+R #Цвет настроения».



