Ни BTS, ни Шнуров. Появление поп-звезд в ООН назвали «фетишизацией»

Популярные южнокорейские музыканты выступили в роли посланников нового поколения накануне 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил музыкантов K-pop группы BTS спецпредставителями по делам будущих поколений и культуры. Солисты коллектива акцентировали внимание на влиянии пандемии COVID-19 на будущее молодежи и изменениях климата.

Отвечая на вопрос о том, кто из российских музыкантов мог бы выступить на подобном мероприятии, собеседник «Радиоточки НСН», не смог определиться с конкретным кандидатом.

«Они все очень разные, со своей собственной аудиторией, которая вряд ли смогла бы консолидировать кого-то одного из этих людей, включая самых известных лиц. Того же Гребенщикова, Макаревича. Если говорить о Шнурове, то, если речь идёт о шоу, то зажечь можно где угодно. Сомневаюсь, что слово Шнура будет иметь вес критического императива. И вообще, мне кажется, что музыкантам достаточно общаться со своей аудиторией. По крайней мере, в песнях говорить то, что они хотят и что они думают», - заключил музыкальный журналист.

Добавим, K-pop группа BTS также выступила с речью о пандемии и будущих поколениях. В прямом эфире на официальном Youtube-канале ООН следили более миллиона человек, а в записи выступление набрало уже более 6,4 млн просмотров. Таким образом, южнокорейский коллектив побил рекорд по просмотрам, который ранее принадлежал записи речи Эммы Уотсон – это видео набрало 4,6 млн просмотров. На сессии Генеральной ассамблеи ООН актриса говорила о гендерном равенстве.

