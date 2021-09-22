Ни BTS, ни Шнуров. Появление поп-звезд в ООН назвали «фетишизацией»
Участников коллектива из Южной Кореи, несмотря на их невероятную популярность, едва ли можно назвать настоящими спецпредставителями по делам будущих поколений, считает Михаил Марголис.
Южнокорейская K-pop группа BTS сняла клип в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН). Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в беседе c Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не разделил мнения о сверхзначимости выступления популярной группы в зале Генассамблеи ООН.
«Я не могу сказать, что вариант с вступлением бойз-бенда из Южной Кореи на Генассамблее ОНН – это какая-то большая, эффективная вещь. Хотя, для восточного менталитета, это имеет значение. Это понятно по тем мессенджерам и новым интернет-ресурсам, которые существуют, и по популярности самого этого бойз-бенда. Конкретно, на свою аудиторию они могут повлиять, если скажут для неё какие-то важные слова и вступят с обращениями. Но, всё равно, как мне кажется, всё это связано с фетишизацией. Поэтому, даже, если говорить о Южной Корее, выбор посланников, обращающихся к поколению, даже к поклонникам этого бойз-бенда, не совсем действенная вещь, на мой взгляд», - заявил Марголис.
Популярные южнокорейские музыканты выступили в роли посланников нового поколения накануне 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил музыкантов K-pop группы BTS спецпредставителями по делам будущих поколений и культуры. Солисты коллектива акцентировали внимание на влиянии пандемии COVID-19 на будущее молодежи и изменениях климата.
Отвечая на вопрос о том, кто из российских музыкантов мог бы выступить на подобном мероприятии, собеседник «Радиоточки НСН», не смог определиться с конкретным кандидатом.
«Они все очень разные, со своей собственной аудиторией, которая вряд ли смогла бы консолидировать кого-то одного из этих людей, включая самых известных лиц. Того же Гребенщикова, Макаревича. Если говорить о Шнурове, то, если речь идёт о шоу, то зажечь можно где угодно. Сомневаюсь, что слово Шнура будет иметь вес критического императива. И вообще, мне кажется, что музыкантам достаточно общаться со своей аудиторией. По крайней мере, в песнях говорить то, что они хотят и что они думают», - заключил музыкальный журналист.
Добавим, K-pop группа BTS также выступила с речью о пандемии и будущих поколениях. В прямом эфире на официальном Youtube-канале ООН следили более миллиона человек, а в записи выступление набрало уже более 6,4 млн просмотров. Таким образом, южнокорейский коллектив побил рекорд по просмотрам, который ранее принадлежал записи речи Эммы Уотсон – это видео набрало 4,6 млн просмотров. На сессии Генеральной ассамблеи ООН актриса говорила о гендерном равенстве.
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