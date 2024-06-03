Фестиваль Yandex Park Live пройдет в Казахстане

Хедлайнерами станут такие известные музыканты, как группа Die Antwoord, рэпер Tyga и группа Placebo. Остальных участников фестиваля объявят позже.

Входной билет на один день фестиваля, который пройдет с 6 по 8 сентября, будет стоить 18000 тенге (порядка3600 рублей), абонемент на три дня — 36000 тенге (около 7300 рублей).

Ранее фестиваль Park Live проходил в Москве. В 2020 и 2021 году мероприятие отменялось из-за пандемии коронавируса. В 2022 году фестиваль также должен был состояться в столице, однако после начала спецоперации на Украине многие артисты не смогли приехать на мероприятие.

Ранее стало известно, что более 600 музыкантов из России и зарубежных стран примут участие в первом Санкт-Петербургском Международном джазовом фестивале предстоящим летом, отмечает RT.

