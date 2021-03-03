Фестиваль в итальянском Сан-Ремо проходит без зрителей

Ежегодный фестиваль итальянской эстрады в Сан-Ремо открылся во вторник вечером. Впервые за свою историю фестиваль проходит без зрителей, в связи с мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

В концертном зале, кроме 26 конкурсантов, которые традиционно поборются за «Золотую пальму», окажутся только ведущие мероприятия. Всем сотрудникам фестиваля для прохода на площадку предписано сдать тест на COVID-19.

Отмечается, что меры по пресечению распространения инфекции усилены во всем городе Сан-Ремо: закрыты бары и рестораны, такси практически не ездят, гостиницы в этом году остались полупустыми.

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ФОТО: Фото с официальной страницы фестиваля в VK
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