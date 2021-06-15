Фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на 2022 год

Организаторы фестиваля «Усадьба Jazz» в своём Facebook объявили о переносе мероприятия на 2022 год.

По их словам, такое решение было принято из-за финансовых последствий пандемии коронавируса, введённых в Москве и Московской области ограничений на проведение массовых мероприятий, нежелание спонсоров и партнёров рисковать в нестабильной эпидобстановке, невозможность привезти иностранных звёзд.

«Мы не можем в настоящий момент не только привести иностранных артистов, но и в целом гарантировать, что даже подготовленный фестиваль не будет отменён в последний момент», - говорится в сообщении.

Организаторы «Усадьба Jazz» выразили надежду, что фестиваль в 2022 году всё же состоится, и пообещали приложить все усилия. Отдельно отмечается, что все купленные билеты, будут действительны.

Ранее организаторы «Нашествия» сообщили о переносе фестиваля на 2022 год, передаёт RT. Решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19.