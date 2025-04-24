Фестиваль «Новая волна» в 2025 году впервые пройдет в Казани
В 2025 году музыкальный фестиваль «Новая волна» впервые пройдет в Казани. Об этом заявил организатор и председатель жюри смотра, композитор Игорь Крутой.
Как пишет «Коммерсант», для мероприятия, которое пройдёт с 21 по 26 августа, планируется возвести крытую концертную площадку New Wave Hall. Она расположится рядом с Центром семьи «Казан» и Ленинской дамбой.
Отмечается, что вместимость площадки составит 2,5 тысячи человек. Будут организованы две сцены: основная и малая. Также проект предусматривает парковку на 200 мест, внутренний двор с гримерными и туалетами, зону для VIP-гостей.
Ранее глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов заявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве на «Live Арене», сообщает RT.
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