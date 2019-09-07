100 тысяч человек посетили фестиваль «Наши в городе» в первый день

Фестиваль «Наши в городе», который проходит в Москве 7 и 8 сентября, на 20.30 часов посетило 100 тысяч человек, что является абсолютным рекордом дня. Об этом НСН рассказали организаторы фестиваля.



В списке участников фестиваля «Наши в городе» такие звезды отечественной музыки, как группы «Ундервуд», «Мураками», Zdob si Zdub, «Альянс», «7Б» и «Горшенев», Александр Скляр, Найк Борзов и Вадим Самойлов.