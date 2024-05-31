Фестиваль «Мир гитары» привез в регионы России звезд музыки из десяти стран
В этом году международный фестиваль «Мир гитары» посетили музыканты из Казахстана, Белоруссии, Бразилии, Армении, Кубы, Молдовы, Китая и Испании.
«Каждый год «Мир Гитары» вносит большой вклад в популяризацию гитарной музыки, и с каждым годом к нам присоединяется всё больше участников и зрителей. Вопреки культуре отмены мы показываем, что мы впереди планеты всей», - рассказал глава международных проектов фестиваля Роман Мирошниченко.
Фестиваль проходил с 27 по 31 мая в Калуге, Обнинске, Владимире и Москве. Он завершился гала-концертом «Звезды Мира Гитары» в столичном Международном Доме Музыки. На сцену вышли такие известные артисты, как Роман Мирошниченко, Алексей Кузнецов и Даниил Крамер, лауреат Global Music Awards Вадим Чебанов, а также ведущие представители world fusion Овер Серрано и Артур Газаров.
Ранее стало известно, что более 600 музыкантов из России и зарубежных стран примут участие в первом Санкт-Петербургском Международном джазовом фестивале предстоящим летом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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