«Фэнтези Фест» в Тульской области отменили за двое суток до начала

Организаторы музыкального фестиваля «Фэнтези Фест», который должен был пройти с 26 по 28 июля в Тульской области, внезапно объявили о его переносе на 2025 год.

«Надо признать, что мы не волшебники. Фэнтези Фест нам придётся перенести на следующий июль. Причинами этого являются вопросы безопасности. Мы не хотим рисковать жизнью и здоровьем наших гостей», - объяснили произошедшее организаторы. Соответствующий пост в соцсетях фестиваля появился менее чем за двое суток до его старта.