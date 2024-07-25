«Фэнтези Фест» в Тульской области отменили за двое суток до начала
Организаторы музыкального фестиваля «Фэнтези Фест», который должен был пройти с 26 по 28 июля в Тульской области, внезапно объявили о его переносе на 2025 год.
«Надо признать, что мы не волшебники. Фэнтези Фест нам придётся перенести на следующий июль. Причинами этого являются вопросы безопасности. Мы не хотим рисковать жизнью и здоровьем наших гостей», - объяснили произошедшее организаторы. Соответствующий пост в соцсетях фестиваля появился менее чем за двое суток до его старта.
Отмечается, что на переносе фестиваля настояли правоохранительные органы, которые сочли его проведение небезопасным. На «Фэнтези Фесте» должны были выступить около 30 групп, в том числе «Ария», «Эпидемия», «Ундервуд» и Lascala.
При этом в прошлые выходные на той же площадке в Веневском районе Тульской области прошел фестиваль «Былинный берег», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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