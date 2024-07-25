«Фэнтези Фест» в Тульской области отменили за двое суток до начала

Организаторы музыкального фестиваля «Фэнтези Фест», который должен был пройти с 26 по 28 июля в Тульской области, внезапно объявили о его переносе на 2025 год.

«Надо признать, что мы не волшебники. Фэнтези Фест нам придётся перенести на следующий июль. Причинами этого являются вопросы безопасности. Мы не хотим рисковать жизнью и здоровьем наших гостей», - объяснили произошедшее организаторы. Соответствующий пост в соцсетях фестиваля появился менее чем за двое суток до его старта.

«Без компромиссов»: Продюсер Финкельштейн раскрыл детали отмены концертов Шнурова

Отмечается, что на переносе фестиваля настояли правоохранительные органы, которые сочли его проведение небезопасным. На «Фэнтези Фесте» должны были выступить около 30 групп, в том числе «Ария», «Эпидемия», «Ундервуд» и Lascala.

При этом в прошлые выходные на той же площадке в Веневском районе Тульской области прошел фестиваль «Былинный берег», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба группы "Ария" / Olga Omena
ТЕГИ:Группа АРИЯРок-фестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры