Шнуров выступил против выпуска фильма о группе «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» заявил, что против съемок художественного фильма про группу и рассказал, что к нему уже обращались с таким предложением.

«Мне предлагали неоднократно, заходят с разных сторон от разных продюсеров так называемых и пытаются сделать кино. Я надеюсь, что при моей жизни этого не будет. Также в завещании я написал, что мою 3D-модель и образ нельзя использовать. Зачем это все?», - сказал Шнуров.

«Огниво» и «Руки Вверх!»: Кинотеатры ждут миллиарды от российских премьер

Он также рассказал, что не смотрел сериалы «Король и шут» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку видел все своими глазами.

«Я не смотрел ни «Король и шут», ни «Слово пацана», поскольку я видел это собственными глазами. Тем более снимают люди молодые, которые там не были, у них свое представление. Это, скорее, адресация к молодому поколению. Я Горшка видел как вас, у меня этот сериал промелькнул перед моими глазами в первом ряду», - добавил он.

Ранее в российский прокат вышел фильм «Руки Вверх!». В нем рассказывается о том, как появилась группа и о творческом пути Сергея Жукова. Сам музыкант выступил в качестве продюсера фильма и участвовал в отборе артистов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ФильмСергей Шнуров

Горячие новости

Все новости

партнеры