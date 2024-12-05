Шнуров выступил против выпуска фильма о группе «Ленинград»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» заявил, что против съемок художественного фильма про группу и рассказал, что к нему уже обращались с таким предложением.
«Мне предлагали неоднократно, заходят с разных сторон от разных продюсеров так называемых и пытаются сделать кино. Я надеюсь, что при моей жизни этого не будет. Также в завещании я написал, что мою 3D-модель и образ нельзя использовать. Зачем это все?», - сказал Шнуров.
Он также рассказал, что не смотрел сериалы «Король и шут» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку видел все своими глазами.
«Я не смотрел ни «Король и шут», ни «Слово пацана», поскольку я видел это собственными глазами. Тем более снимают люди молодые, которые там не были, у них свое представление. Это, скорее, адресация к молодому поколению. Я Горшка видел как вас, у меня этот сериал промелькнул перед моими глазами в первом ряду», - добавил он.
Ранее в российский прокат вышел фильм «Руки Вверх!». В нем рассказывается о том, как появилась группа и о творческом пути Сергея Жукова. Сам музыкант выступил в качестве продюсера фильма и участвовал в отборе артистов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru