Шнуров выступил против выпуска фильма о группе «Ленинград»

Он также рассказал, что не смотрел сериалы «Король и шут» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку видел все своими глазами.

«Я не смотрел ни «Король и шут», ни «Слово пацана», поскольку я видел это собственными глазами. Тем более снимают люди молодые, которые там не были, у них свое представление. Это, скорее, адресация к молодому поколению. Я Горшка видел как вас, у меня этот сериал промелькнул перед моими глазами в первом ряду», - добавил он.

Ранее в российский прокат вышел фильм «Руки Вверх!». В нем рассказывается о том, как появилась группа и о творческом пути Сергея Жукова. Сам музыкант выступил в качестве продюсера фильма и участвовал в отборе артистов, передает «Радиоточка НСН».

