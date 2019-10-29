Фантомы эфира. Ведущие «НАШЕго Радио» выпустили своих «демонов»

В преддверии Helloween ведущие «НАШЕго Радио» выпустили своих «демонов». Во вторник, 29 октября, на радиостанции состоялся свой «Парад зомби», на котором можно было увидеть возле студии «НАШЕго Радио» различных мистических персонажей из фильма «Семейка Аддамс».

В частности, Таня Борисова была в образе хладнокровной Венздей Аддамс (дочь Мартиши и Гомеса), Александр Бон — Гомеса Аддамс, Игорь Седов – Кузена Это, Надежда Епифанова — Мартиши Аддамс, Андрей Ломанов — Фестера Аддамс, Игорь Ленский — Ларча, а Игорь Паньков — Пагзли Аддамс.

Узнать больше можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

