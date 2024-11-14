«Не нравится, но песни знает!»: Бузова об отношении Галустяна к ее творчеству
Ольга Бузова призналась НСН, что многие друзья прохладно относятся к ее творчеству, однако это не мешает им любить ее как человека.
Певица Ольга Бузова рассказала спецкору НСН о своем музыкальном вкусе и о том, что многим из ее окружения не нравится ее творчество.
«У меня огромное количество друзей, которым мое творчество не близко. К ним относится, например, актер, комик и телеведущий Михаил Галустян, который при этом он знает все мои песни и любит меня как человека. Просто у меня немного другой музыкальный вкус. Я тоже дома люблю слушать Coldplay, раньше фанатела от Guano Apes и Metallica. Но я всегда буду любить Бритни Спирс. Если человеку не нравится, я ему скажу: просто ты не попал в хит-парад моих мыслей», — отметила певица.
Ранее Галустян заявил, что работал с Бузовой на реалити-шоу «Звезды в джунглях», где певица проявила себя как большой профессионал, ответственный и дисциплинированный. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru