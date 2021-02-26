Face выпустил мини-альбом «Жизнь удалась»
26 февраля 202118:00
Рэпер Face (Иван Дремин) впервые с 2019 года выпустил новые треки. Артист представил ЕР «Жизнь удалась». В мини-альбом вошли четыре трека, один из которых, «Рэйман», артист выпускал ранее.
Название ЕР отражает его суть: в песнях Face радуется богатству, признанию публики и отношениям с девушкой.
В 2021 году артист обещал выпустить два альбома, этот релиз стал первым.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru