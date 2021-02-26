Face выпустил мини-альбом «Жизнь удалась»

Рэпер Face (Иван Дремин) впервые с 2019 года выпустил новые треки. Артист представил ЕР «Жизнь удалась». В мини-альбом вошли четыре трека, один из которых, «Рэйман», артист выпускал ранее.

Название ЕР отражает его суть: в песнях Face радуется богатству, признанию публики и отношениям с девушкой.

В 2021 году артист обещал выпустить два альбома, этот релиз стал первым.

