Face хотел быть священником

Рэпер Face в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, признался, что в детстве мечтал стать священником. Любовь к церкви артисту привила мать, которая часто ходила на службы после развода.

«Я помню, что я хотел быть священником. Я раскладывал иконы, садился, читал какой-то акафист, Евангелие — потом шел и причащал деда просфоркой со святой водой. Я хотел действительно в какой-то момент в детстве — мне было лет пять — стать священником, чуть ли не монахом», — признался Face.

Музыкант подчеркнул, что ему до сих пор нравится православная культура.

