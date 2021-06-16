Face хотел быть священником
Рэпер Face в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, признался, что в детстве мечтал стать священником. Любовь к церкви артисту привила мать, которая часто ходила на службы после развода.
«Я помню, что я хотел быть священником. Я раскладывал иконы, садился, читал какой-то акафист, Евангелие — потом шел и причащал деда просфоркой со святой водой. Я хотел действительно в какой-то момент в детстве — мне было лет пять — стать священником, чуть ли не монахом», — признался Face.
Музыкант подчеркнул, что ему до сих пор нравится православная культура.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- В Московской области до 20 июля продлили ряд ограничений
- Кремль отверг обязательную вакцинацию от COVID в России
- Названа возможная дата прямой линии с Путиным
- Силуанов назвал главную цель правительства
- Баку и Анкара договорились о союзничестве и совместной обороне
- Госдума освободила общепит от уплаты налогов
- В Госдуме приняли закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия
- В Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг
- Путин вылетел на саммит в Женеву
- В Италии предложили выдавать визы привитым россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru