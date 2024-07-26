«Ёж, лиса и Медведь лазерный»: Нейромонах Феофан о сюрпризах дня рожденья
На субботнем концерте Медведь покажет новые «интересности», пообещал в эфире НСН музыкант, рассказав, что происходит в его избе «под чай и балалайку».
Основатель музыкального стиля «древнерусский драм» Нейромонах Феофан в интервью НСН раскрыл подробности празднования дня рождения и предстоящего концерта в Москве.
Музыкант из Санкт-Петербурга отметил день рождения 25 июля, а приуроченный к нему концерт группы «Нейромонах Феофан» пройдет в московском клубе «Base» 27 июля. Феофан рассказал, что пригласил в гости участников группы и «зверюшек».
«Собираемся мы с Никодимом да с Медведем в избе, приглашаем всяких зверюшек к себе домой: то лиса придет, то волк, иной раз и ежик заглянет. Сидим, пьем чай, поем под балалайку песнопения, вспоминаем былое, да мечтаем о будущем», – сказал музыкант.
По его словам, на концерте ожидается новый перформанс от Медведя.
«Мы для люда честного приготовили разных интересностей. Например, в этот раз у нас будут зело красивые украшения сцены, у Медведя, помимо того, что прорезался лазер из глаз, теперь еще и из лап он исторгается. Вы сможете все это увидеть, поплясать, попеть, да повеселиться. На летних концертах у нас всегда царит какая-то особая добродушная атмосфера, светит солнышко, все очень счастливые и довольные», - заключил собеседник НСН.
Он также рассказал детали выхода на виниле в ремастеринге альбома «В душе Драм, в сердце светлая Русь».
«Мы все пересобрали с самого нуля, пересвели, сделали новый мастеринг. Все это для того, чтобы на виниле сей материал звучал максимально прекрасно», - заключил собеседник НСН.
Нейромонах Феофан, всегда скрывающий свое лицо под капюшоном, ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что его костюм навеян «назгулами, но не только», а имя «дано природою». При этом он заверил, что никогда не покажет свое лицо публике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шестилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве
- Российский Су-27 не допустил нарушения госграницы самолетами ВВС Британии
- Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Мексики
- Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис
- Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве экономики
- Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области
- ФАС ждет от нефтяных компаний объяснений причин роста оптовых цен на бензин Аи-95
- Польские водолазы обнаружили судно с шампанским для императора Николая I
- В театре Полунина отвергли обвинения композитора Гласса в пиратстве
- СМИ: Подозрительный предмет с флагом Украины обнаружили в водохранилище в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru