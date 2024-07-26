«Ёж, лиса и Медведь лазерный»: Нейромонах Феофан о сюрпризах дня рожденья

«Собираемся мы с Никодимом да с Медведем в избе, приглашаем всяких зверюшек к себе домой: то лиса придет, то волк, иной раз и ежик заглянет. Сидим, пьем чай, поем под балалайку песнопения, вспоминаем былое, да мечтаем о будущем», – сказал музыкант.

По его словам, на концерте ожидается новый перформанс от Медведя.

«Мы для люда честного приготовили разных интересностей. Например, в этот раз у нас будут зело красивые украшения сцены, у Медведя, помимо того, что прорезался лазер из глаз, теперь еще и из лап он исторгается. Вы сможете все это увидеть, поплясать, попеть, да повеселиться. На летних концертах у нас всегда царит какая-то особая добродушная атмосфера, светит солнышко, все очень счастливые и довольные», - заключил собеседник НСН.

Он также рассказал детали выхода на виниле в ремастеринге альбома «В душе Драм, в сердце светлая Русь».

«Мы все пересобрали с самого нуля, пересвели, сделали новый мастеринг. Все это для того, чтобы на виниле сей материал звучал максимально прекрасно», - заключил собеседник НСН.

Нейромонах Феофан, всегда скрывающий свое лицо под капюшоном, ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что его костюм навеян «назгулами, но не только», а имя «дано природою». При этом он заверил, что никогда не покажет свое лицо публике.