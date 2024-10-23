Excite Quintet закроет серию октябрьских концертов «Джаза на воде»
23 октября 202417:14
Музыкальный коллектив Excite Quintet закроет серию октябрьских концертов в «Джазе на воде». Об этом говорится в сообщении пресс-службы организатора мероприятия Радио Jazz.
Excite Quintet – это современный инструментальный джаз с элементами прогрока, хип-хопа, фьюжн и других направлений, авторские композиции в запоминающемся звучании.
«Для нас огромная честь быть частью "Джаза на воде" и сыграть нашу авторскую программу для всех поклонников этого прекрасного жанра. Excite Quintet приглашает вас провести вечер 24 ноября на борту красивой яхты. Мы сыграем для вас современный авторский джаз и уверены, что это будет незабываемый вечер, наполненный яркими запоминающимися моментами и прекрасной музыкой!» - рассказали участники группы.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru