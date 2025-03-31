«Это лето фестиваль» пройдет в саду «Эрмитаж» 31 мая и 1 июня

В рамках «Это лето фестиваль» с окружающей природой гармонично сочетаются искусство, спорт, гастрономия, игры, танцы и музыка. Здесь взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети будут безопасно и увлеченно исследовать мир.

Фестиваль состоится в первый летний уикенд — 31 мая и 1 июня 2025 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мотосезон в Москве официально откроется 26 апреля фестивалем мотоциклов.

