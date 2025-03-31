«Это лето фестиваль» пройдет в саду «Эрмитаж» 31 мая и 1 июня
В московском саду «Эрмитаж» вновь пройдет «Это лето фестиваль» от Московского центра урбанистики.
По словам организаторов, фестиваль станет еще разнообразнее, насыщеннее и ярче, чем в прошлом году. Гостей мероприятия ждет череда музыкальных открытий, в частности, выступления таких музыкантов, как L’One, группы «Комната Культуры» и недавно отметившаяся в мировом топ-100 Shazam NEMIGA.
В рамках «Это лето фестиваль» с окружающей природой гармонично сочетаются искусство, спорт, гастрономия, игры, танцы и музыка. Здесь взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети будут безопасно и увлеченно исследовать мир.
Фестиваль состоится в первый летний уикенд — 31 мая и 1 июня 2025 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мотосезон в Москве официально откроется 26 апреля фестивалем мотоциклов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек
- В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак
- Адвокат заявил, что после выхода из колонии Ефремов будет лечиться
- Мурманский стрелок не спал по ночам и играл в видеоигры
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат, танк и БТР
- Поджигатель вагончика с рабочими задержан в Курганской области
- Песков назвал приговор Ле Пен «попранием демократии»
- Электроснабжение в Брянской области восстановили после атаки ВСУ
- Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
- Песков заявил о готовности Путина к оперативным контактам с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru