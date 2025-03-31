«Это лето фестиваль» пройдет в саду «Эрмитаж» 31 мая и 1 июня

В московском саду «Эрмитаж» вновь пройдет «Это лето фестиваль» от Московского центра урбанистики.

По словам организаторов, фестиваль станет еще разнообразнее, насыщеннее и ярче, чем в прошлом году. Гостей мероприятия ждет череда музыкальных открытий, в частности, выступления таких музыкантов, как L’One, группы «Комната Культуры» и недавно отметившаяся в мировом топ-100 Shazam NEMIGA.

Мотосезон в Москве официально откроется 26 апреля фестивалем мотоциклов

В рамках «Это лето фестиваль» с окружающей природой гармонично сочетаются искусство, спорт, гастрономия, игры, танцы и музыка. Здесь взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети будут безопасно и увлеченно исследовать мир.

Фестиваль состоится в первый летний уикенд — 31 мая и 1 июня 2025 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мотосезон в Москве официально откроется 26 апреля фестивалем мотоциклов.

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ФОТО: Московский центр урбанистики
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