Арбенина получила главную роль в сериале Гай Германики «Обоюдное согласие»

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion, ещё одна главная роль досталась Глафире Тархановой. Также в проекте задействованы Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.

«Это история о том, как многолетние абьюзивные отношения и насилие в семье убивают не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова. И разрушают как непосредственных участников абьюзивных отношений, так и всё вокруг», - рассказали в пресс-службе.

Дата выхода второго сезона «Обоюдного согласия» пока не объявлена.

Ранее Арбенина обнародовала новую композицию под названием «Бар-мицва», она появилась в Telegram-канале артистки. Под публикацией значатся даты 7–8 октября, а также теги «Израиль» и «апокалипсис сегодня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

