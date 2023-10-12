Арбенина получила главную роль в сериале Гай Германики «Обоюдное согласие»
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сыграет одну из главных ролей во втором сезоне успешного сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».
Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion, ещё одна главная роль досталась Глафире Тархановой. Также в проекте задействованы Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.
«Это история о том, как многолетние абьюзивные отношения и насилие в семье убивают не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова. И разрушают как непосредственных участников абьюзивных отношений, так и всё вокруг», - рассказали в пресс-службе.
Дата выхода второго сезона «Обоюдного согласия» пока не объявлена.
Ранее Арбенина обнародовала новую композицию под названием «Бар-мицва», она появилась в Telegram-канале артистки. Под публикацией значатся даты 7–8 октября, а также теги «Израиль» и «апокалипсис сегодня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru