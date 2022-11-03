Этно-электропанки из Элисты взяли гран-при «Индюшат»
1 и 2 ноября в Мумий Тролль Music Bar прошел финал фестиваля независимых групп «Индюшата 2022». Гран-при в этом году получили «HAGRIN» — этно-электропанки из Элисты. Как победители они получили систематизированную пресс-поддержку от «Кушнир продакшн».
«Мы сейчас, конечно, в эйфории! Это самый старый фестиваль, и победить в нем – это прочувствовать преемственность поколений», – отметили «HAGRIN».
В финале выступили девять групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Брянска, Перми, Димитровграда.
В рамках «Индюшат» в свое время дебютировали такие известные артисты как екатеринбургская группа «Обе две», питерская вокалистка и музыкант Женя Любич, «Курара» из Екатеринбурга, владивостокский исполнитель Максим Свобода и многие другие.
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