Этно-электропанки из Элисты взяли гран-при «Индюшат»

1 и 2 ноября в Мумий Тролль Music Bar прошел финал фестиваля независимых групп «Индюшата 2022». Гран-при в этом году получили «HAGRIN» — этно-электропанки из Элисты. Как победители они получили систематизированную пресс-поддержку от «Кушнир продакшн».

«Мы сейчас, конечно, в эйфории! Это самый старый фестиваль, и победить в нем – это прочувствовать преемственность поколений», – отметили «HAGRIN».

В финале выступили девять групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Брянска, Перми, Димитровграда.

В рамках «Индюшат» в свое время дебютировали такие известные артисты как екатеринбургская группа «Обе две», питерская вокалистка и музыкант Женя Любич, «Курара» из Екатеринбурга, владивостокский исполнитель Максим Свобода и многие другие.

