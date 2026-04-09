«Есть порох в пороховницах»: Группа «Корни» намерена вернуться на сцену
Группа «Корни» намерена полноценно вернуться на сцену. Об этом «Газете.Ru» заявил солист коллектива Алексей Кабанов.
По его словам, музыканты желают вернуть былую славу, а также показать всем, что «ещё есть порох в пороховницах».
«Планируем выступить на трибьюте группы «Любэ»... А из далеко идущих планов — мы собираемся отмечать большим концертом 25-летие группы», - рассказал Кабанов.
Он добавил, что хиты «Корней» поёт народ и они «до сих пор актуальны».
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил о намерении добиться отмены фестиваля «Пугачевская весна», приуроченного ко дню рождения народной артистки СССР Аллы Пугачевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
