Если бы не политика – уровень «Евровидения» упал. Устюгов о главном конкурсе Европы

Актер и музыкант Александр Устюгов в интервью НСН рассказал о своем отношении к «Евровидению». По его словам, это хорошее шоу с «правильной мотивацией всех без исключения стран болеть за своих участников, отдавать свои голоса в пользу дружественных или недружественных стран».

Хотя в ходе песенного конкурса, есть риск вдруг увидеть политический подтекст.

«Это очень хорошее шоу, в нем нет ничего такого, кроме того, что оно иногда может перерастать в какие-то политические контексты, но без этого уровень шоу бы очень сильно падал», - сказал НСН Устюгов.

Говоря о выборе кандидатов на «Евровидение», актер отметил, что артисты рок-направления вряд ли бы были поняты такой широкой аудиторией. По мнению Устюгова, рок-музыканты в своем творчестве опираются, прежде всего, на социальные проблемы собственной страны.

«Если мы будем переводить на английский язык песни группы «ДДТ» и пытаться выиграть на «Евровидении» у нас ничего не получится, потому что, наверняка, они даже не поймут, что это рок. Рок – это социальные срезы, точки, на которые опирается музыка любой страны», - добавил актер.

Ранее рокеры уже пытались «штурмовать» песенный конкурс. В 2000 году на «Евровидении» дебютировала Латвия, ее представителем стала группа Brainstorm с песней «My Star». Коллектив показал не худший результат, заняв третье место. Рокеры уступили Алсу – представительнице России – певица заняла 2 место.