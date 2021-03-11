Если бы не политика – уровень «Евровидения» упал. Устюгов о главном конкурсе Европы
Актер и музыкант Александр Устюгов в интервью НСН рассказал, как относится к «Евровидению», и почему року там не место.
Актер и музыкант Александр Устюгов в интервью НСН рассказал о своем отношении к «Евровидению». По его словам, это хорошее шоу с «правильной мотивацией всех без исключения стран болеть за своих участников, отдавать свои голоса в пользу дружественных или недружественных стран».
Хотя в ходе песенного конкурса, есть риск вдруг увидеть политический подтекст.
«Это очень хорошее шоу, в нем нет ничего такого, кроме того, что оно иногда может перерастать в какие-то политические контексты, но без этого уровень шоу бы очень сильно падал», - сказал НСН Устюгов.
Говоря о выборе кандидатов на «Евровидение», актер отметил, что артисты рок-направления вряд ли бы были поняты такой широкой аудиторией. По мнению Устюгова, рок-музыканты в своем творчестве опираются, прежде всего, на социальные проблемы собственной страны.
«Если мы будем переводить на английский язык песни группы «ДДТ» и пытаться выиграть на «Евровидении» у нас ничего не получится, потому что, наверняка, они даже не поймут, что это рок. Рок – это социальные срезы, точки, на которые опирается музыка любой страны», - добавил актер.
Ранее рокеры уже пытались «штурмовать» песенный конкурс. В 2000 году на «Евровидении» дебютировала Латвия, ее представителем стала группа Brainstorm с песней «My Star». Коллектив показал не худший результат, заняв третье место. Рокеры уступили Алсу – представительнице России – певица заняла 2 место.
В 2001 году испытать свою удачу на «Евровидение» отправилась группа «Мумий Тролль» с пеней «Lady Alpine Blue». Коллектив не вошел даже в десятку лучших. «Мумий Тролль» занял 12 место
В 2006 году рок-коллектив все же взял первое место. Одетые, как орки, финские музыканты из группы Lordi увезли домой золото «Евровидения».
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В этом году песенный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.
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