Еще один город вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»
«НАШЕ Радио» начало вещание в новом городе. С 1 сентября радиостанцию можно услышать еще в одном населенном пункте – станица Павловская, Краснодарский край, частота вещания 104,2 МГц. Потенциальное число слушателей составляет 31 тыс. человек.
С 19 августа «НАШЕ Радио» вещает в Вязьме Смоленской области, с 1 февраля «НАШЕ» уже слушают в городе Саров Нижегородской области, а в прошлом году к региональной сети подключился город Тихорецк Краснодарского края.
«НАШЕ Радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 5,1 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие группы, как «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «НАШЕ Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».
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