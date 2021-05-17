Эрик Клэптон пожаловался на последствия прививки от COVID-19

Британский гитарист Эрик Клэптон сделал прививку от коронавируса AstraZeneca. Своими ощущениями после укола он сначала поделился с итальянским музыкантом Монотти Грациадеем, а тот в свою очередь, заручившись согласием друга, выложил часть письма Клэптона в сеть.



Как написал Клэптон, руки то мерзли, то горели, артист начал переживать, что уже никогда не сможет играть.

Гитарист добавил, что страдает периферической невропатией и вообще не должен был приближаться к игле.

