Эрик Клэптон пожаловался на последствия прививки от COVID-19

Британский гитарист Эрик Клэптон сделал прививку от коронавируса AstraZeneca. Своими ощущениями после укола он сначала поделился с итальянским музыкантом Монотти Грациадеем, а тот в свою очередь, заручившись согласием друга, выложил часть письма Клэптона в сеть.

Как написал Клэптон, руки то мерзли, то горели, артист начал переживать, что уже никогда не сможет играть.

Гитарист добавил, что страдает периферической невропатией и вообще не должен был приближаться к игле.

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Фото: Instagram/ericclapton
ТЕГИ:КоронавирусМузыкаМузыкантыРок-музыка
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