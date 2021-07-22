Эрик Клэптон отказался выступать на площадках, требующих подтверждения вакцинации

Британский рок-музыкант Эрик Клэптон отказался выступать на площадках, которые требуют от зрителей подтверждения вакцинации против COVID-19.

По словам артиста, если площадка не сможет предусмотреть присутствие всех поклонников на концерте музыканта, то он оставит за собой право отменять запланированные шоу.

С начала пандемии коронавируса Эрик Клэптон критикует решения властей в отношении локдауна и обязательной вакцинации.

