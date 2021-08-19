Эминем появится в сериале, который продюсирует 50 Cent

Лауреат премий «Оскар» и «Грэмми» рэпер Эминем примет участие в сериале «Black Mafia Family», продюсером которого выступит рэпер 50 Cent.

ТВ-шоу расскажет историю реально существовавшей преступной группировки, которая занималась торговлей наркотиками и отмыванием денег в Детройте.

Как сообщает издание Billboard, Эминем появится в эпизодической роли. Он сыграет Ричарда Верши-младшего, более известного как Рик Верши, – информатора ФБР, который позднее стал наркодиллером и был приговорен к пожизненному сроку за хранение более 8 кг кокаина.

По признанию самого 50 Cent, он не мог не пригласить Эминема в сериал, действие которого разворачивается в Детройте.

Black Mafia Family» готовится по заказу телеканала Starz. Помимо Эминема в нем примут участие Расселл Хорнсби и Стив Харрис.

Впервые Эминем появился в кино в фильме «8 миля», в картине он не только сыграл главную роль, но и принимал участие в создании сценария, а также выступил как продюсер ленты.

«8 миля» вышел в 2002 году, фильм рассказал историю становления белого рэпера на окраинах Детройта. Картина получила «Оскар» за песню «Lose Yourself», написанную Эминемом.

Сам рэпер не раз признавался, что картина почти автобиографичная, многое из того, что показали на экране, действительно происходило в жизни будущего артиста.

